¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¡¦ºÌ·î¤µ¤ó¤ÈºÌ·î¤µ¤ó¤ÎÈà»á¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ë´¶·ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÙ¤Á¤¨¤ß¡¢³¤³°Î¹¹ÔÃæ¤Î¹ë²Úµ¡Æâ¿©¤òÈäÏª
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ËÙ¤Ï¡Ö¹Ö±é²ñ½ª¤ï¤ê¤Ç¡¢°ìÅÙ²È¤ËÌá¤ê¡£°¦¸¤»°»ÐËå¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¶á¤¯¤Îµï¼ò²°¤µ¤ó¤Ø¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£Ìë¤ÏS¤¯¤ó¤ÈºÌ·î¤È»°¿Í¤Ç¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ë¬¤ì¤¿Å¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¨ÀáÎÁÍý¤æ¤·¾¾ ½Ü¤Î¤â¤Î¤òÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡Ö¤ªÄÌ¤·¤ÏÎä¤¿¤¤»ÞÆ¦¤ÎÃãÏÒ¾ø¤·¡×¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥Á¤Î¸ÕËãÏÂ¤¨¡×¡Ö¥«¥é¥¹¥ß½Õ±«¡×¡Öµ¨Àá¤ÎÅÚÆé¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡£°¾¤È¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡×¤Ê¤É¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿©»ö²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Öº£Ìë¤ÏS¤¯¤ó¤Ë¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö²ñ¤¦¤¿¤Ó¤ËS¤¯¤ó¤âºÌ·î¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¡¢¤Þ¤¿Íê¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡¢»þ¡¹¤¦¤ë¤¦¤ë¥Ã¤È¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Ìë¤Ï»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¿ÈÂÎ¤Ë¤À¤±¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£