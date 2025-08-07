Billlie・ハラム、少女時代メンバーに楽曲提供した日本人歌手eillとコラボ！カバー動画公開

ガールズグループBilllieのメンバー、ハラムが甘美な歌声で世界中の音楽ファンを魅了した。

去る8月6日、日本のシンガーソングライター、eill（エイル）は公式YouTubeチャンネルを通じて、ハラムとともにした『Finale.』のデュエットカバー動画を公開した。

今回のコラボは単純なカバーを越えて原曲の歌手とK-POPアーティストがともにした特別なもので、ハラムの深みのある歌声での解釈と没入度の高い感情表現が世界中のリスナーの大きな反応を引き出している。

『Finale.』は2022年に公開されたアニメーション映画『夏へのトンネル、さよならの出口』の主題歌で、eillが作詞、作曲した楽曲だ。

感性豊かなボーカルと柔らかなリズム、ピアノの旋律が調和した同曲は、切なさがありながらも希望のある物語を繊細に表現し、多くの人々から愛されてきた。

（写真＝YouTubeチャンネル「eill」）左からハラム、eill

IVE、少女時代・テヨンなど、韓国トップクラスのアーティストたちとのコラボでもよく知られているeillは、日本を代表する次世代シンガーソングライターで、音楽ファンに根強い注目を集めている。

これまで多数のK-POPアーティストたちが『Finale.』をカバーし、自分ならではの感性で楽曲を再解釈してきたなかで、ハラムは原曲の歌手eillとコラボし、より特別な意味を加えた。

ハラムならではの甘美で澄んだ歌声は、原曲の胸いっぱいの雰囲気と完璧な調和を成し、2人のアーティストの繊細な歌声のシナジー効果は、楽曲が持つ感情をより深く響くように伝え、深い余韻を残す。

カバー動画が公開されると、世界中のファンの間では「ついに実現したコラボ」「裏声の調和が完璧だ」「原曲の歌手と一緒に歌うデュエットだなんて感動そのもの」など、熱い反応が続き、関連する動画は、SNSなどを通じて口コミで広がっている。

なお、ハラムが所属するBilllieは8月6日、京セラドーム大阪で開催された最大規模のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 A/W」に公式招待され、ステージに上がり、日本でも人気を博している。

（記事提供＝OSEN）

