仲里依紗＆中尾明慶、「夫婦円満の秘訣」を明かし反響「いいな〜このご夫婦」「なんだかんだ2人とも好き度が同じ」
俳優の仲里依紗（35）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫で俳優の中尾明慶（37）との結婚12周年を記念したVLOGを公開。「夫婦円満の秘訣」を明かした。
【動画】「夫婦円満の秘訣」を明かした仲里依紗＆中尾明慶
結婚から12年が経ち仲は「まさか自分がこんなにも幸せに暮らせてるとは思いもしなかったな〜」「ありがとね」と感謝を伝え、中尾は「俺は別になにもしてないよ」と謙遜する、仲むつまじい夫婦の姿を見せた。
さらに、夫婦関係について仲は、“お互いが寛容だから”12年続いていると言及。12年目で気がついた「中尾家流 夫婦生活円満の秘訣」を“距離感を大事にすること”と話し、「近くにいすぎないからいいのかな」「やりたいことをやれてる 心の安定」「いい意味で距離ができたから楽になりました」と秘訣を明かしている。
最後に仲は、中尾に「ありがとうございます。幸せにいさせてくれて」と心の内を明かした。
仲良しな夫婦関係が垣間見られる動画に、ファンからは「いいな〜このご夫婦」「素敵な夫婦」「一生一番憧れの夫婦です」「なんだかんだ2人とも好き度が同じで好き」などのコメントが寄せられていた。
