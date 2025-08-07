お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が、5日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、事務所所属タレントを対象にしたコンプライアンス研修を受けたことを明かした。

橋下徹弁護士の事務所の所属弁護士らによる講義が4日に開かれたといい、太田らは昨年に続いて参加した。「1年前にやって、何の効力もなくて。オンラインカジノでみんな捕まっちゃったやつ」と、大笑いしながら指摘。所属するタイタンは7月、オンラインカジノを利用したとして所属芸人2人が書類送検されたことを公表しており、それをいじった形だ。

それでも太田は「1時間か2時間くらいやってましたよね。スライド使っちゃって」と明かし、「分かりやすくてさ。勉強になったよね」と感謝も口にした。

研修で主に取り上げられた内容について、「オンラインカジノもやって、SNSの使い方だ、炎上だって。最後は薬物。しびれたな」と説明した。「“SNSっていうのは、何か言われると感情的になって、その場ですぐ返しちゃうことがあるんですけど。いったん落ち着いて、炎上する原因になることが多いので。すぐに感情的になって、罵詈雑言とかそういうのを絶対やらないようにして下さい”って」と、説明内容を再現。その上で、「橋下に言えよ、バカ野郎！って」とぶっちゃけた。

橋下氏は自身のSNSで、時に世間をザワつかせる投稿をすることもあり、田中裕二も「いや、本当。お前らのボスが一番そうだから」と笑いながら同意。太田は「お前らの上のやつ！一番やってんだよ、それを。橋下に言え、それを！って、ホント思った」とあらためて訴えていた。