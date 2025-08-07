気象台は、午後3時47分に、大雨警報（土砂災害）を五城目町に発表しました。

秋田県では、8日明け方まで土砂災害に警戒してください。内陸では、7日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。沿岸では、7日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■秋田市

□大雨警報

・土砂災害

8日明け方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm



■能代市

□大雨警報

・土砂災害

8日明け方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm





□洪水警報7日夜のはじめ頃にかけて警戒■大館市□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■鹿角市□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■由利本荘市□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒■大仙市□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■北秋田市□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒・浸水7日夕方に警戒1時間最大雨量 40mm■仙北市□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒・浸水7日夕方に警戒1時間最大雨量 40mm■小坂町□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒■上小阿仁村□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■藤里町□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒■三種町□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□洪水警報7日夜のはじめ頃にかけて警戒■五城目町□大雨警報【発表】・土砂災害8日明け方にかけて警戒