¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Àè¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Î¸øÌó¤Ç·Ç¤²¤¿¸½¶âµëÉÕ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤äÌîÅÞ¤È¿¿Ùõ¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿ÅÞ¤Î´´Éô²ñ¹ç¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢»²±¡Áª¤Î¸øÌó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¸½¶âµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÌîÅÞ¤È¤â¿¿Ùõ¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸øÌó¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤ÁÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¢¤½¤·¤ÆÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¿¿Ùõ¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÁí³ç¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃÏÊýÁÈ¿¥¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸¡¾Ú¤·¡¢ÅÞ±¿±Ä¤Î¿·¤¿¤ÊÊý¿Ë¤ò9·îÃæ¤Ë¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢³ËÊ¼´ï¤Î¶Ø»ß¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àè¤Î»²±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤ÎÈ¯¸À¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡Ö³ËÊ¼´ï¤ÎÊÝÍ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢NPT¡á³ËÊ¼´ïÉÔ³È»¶¾òÌó¤ÎÈÝÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤«¤é¤Î¿®Ç¤¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¸øÌÀÅÞ¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£