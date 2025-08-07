¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖÇ¼Æ¦¡×12¼ïÎà¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ª¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤ÊÈ¯¹Ú½¤ÈÂçÆ¦¤Î¤¦¤Þ¤ß¡¡"À¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤"°µ´¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡©¡ÚMBS¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡Ê¥µ¥¿¥×¥é¡Ë¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÇ¼Æ¦¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÈ¯¹ÚÀÕÇ¤¼Ô¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤ÊÈ¯¹Ú½¤ÈÂçÆ¦¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¾®Î³¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖÇ¼Æ¦¡×12¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ºî¤ê¤ä¤¹¤µ ¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ £¥¿¥ì¤ÎÌ£ ¤Á´ÂÎ¤ÎÌ£ ¥¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¡¡¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ì£¤Ë´Ø¤¹¤ë¿³ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¥×¥í¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ë¤¢¤ëÇ¼Æ¦ÀìÌç¥á¡¼¥«¡¼¡¦¹â´Ý¿©ÉÊ¤Î¹â´Ý´îÊ¸¤µ¤ó¤È¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É»°¤ÄÀ±¤ò6Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ëÏÂ¤ÎÌ¾Å¹¡Ö衹±à¤µ¡µÌÚ¡×¤Îº´¡¹ÌÚ¹À¤µ¤ó¡£¹â´Ý¿©ÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÇ¼Æ¦¤ò·è¤á¤ë¡ÖÁ´¹ñÇ¼Æ¦´ÕÉ¾²ñ¡×¤ÇÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¾Þ¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¡£È¯¹ÚÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹â´Ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÈ¯¹Ú¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤ÊÈ¯¹Ú½¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¯¹Ú½¤ÈÂçÆ¦¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¡£°ìÊýº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤â¡¢ÂçÆ¦¤Î¿©´¶¤È¥¿¥ì¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬É¾²Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡ÖÇ¼Æ¦¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú5°Ì¡ÛÆÈ¼«À½Ë¡¤ÇÉ÷Ì£¤È¿©´¶¤Î¤è¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼Â¸½¡¡¡Ö¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¡×¤âÈ´·²
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢¿ûÃ«¿©ÉÊ¤Î¡ØÀã¤³¤Ä¤ÖÇ¼Æ¦50g¡ß3¡Ù¡ÊÀÇ¹þ268±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡2020Ç¯¤Î¡ÖÁ´¹ñÇ¼Æ¦´ÕÉ¾²ñ¡×¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÆÃÊÌºÏÇÝ¤Î¥¹¥º¥Þ¥ëÂçÆ¦¤ò»ÈÍÑ¡£¡Ö¤»¤¤¤í¾ø¤·¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«À½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢É÷Ì£¤È¿©´¶¤Î¤è¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌµÅº²Ã¤Î¥¿¥ì¤ÏËÜ¾úÂ¤¾ßÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¡¢¾¯¤·Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¡×¤¬È´·²¡£¤µ¤é¤Ë¹â´Ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ¦¤È¤´¤Ï¤ó¤ÎÁêÀ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ¦¤Ã¤ÆÎ³¤¬Âç¤¤¤¤Û¤ÉÌ£¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¾®Î³¤À¤±¤É¼ã´³Î³¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ú4°Ì¡ÛÇ¼Æ¦¶ÝS-903¤È¥·¡¼¥ë¥ÉÆý»À¶Ý¤òÇÛ¹ç¡¡¤ª¤¤¤·¤µ¤È·ò¹¯¤¬Î¾Î©¤¹¤ëËþÂ¤ÎÌ£
Âè4°Ì¤Ï¡¢¥¿¥«¥Î¥Õ¡¼¥º¤Î¡Ø¤¹¤´¤¤Ç¼Æ¦ S-903¡Ù¡Ê3P¡¡ÀÇ¹þ275±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡Ø¤ª¤«¤áÇ¼Æ¦¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¶È³¦¥·¥§¥¢No.1¤Î¥¿¥«¥Î¥Õ¡¼¥º¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥«¥Î¥Õ¡¼¥º¤¬È¯¸«¤·¤¿S-903¤È¤¤¤¦Ç¼Æ¦¶Ý¤È¡¢¿¹±ÊÆý¶È¤Î¥·¡¼¥ë¥ÉÆý»À¶Ý¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¿¥ì¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤È·ò¹¯¡¢¤É¤Á¤é¤âËþÂ¤Ç¤¤ë°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥ì¤ÎÌ£¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¾ßÌý¤Ï4¼ïÎà¤â¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¤«¤Ä¤ªÀá¡¢º«ÉÛ¡¢¼Ñ´³¤·¤Î¥¨¥¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥³¥¯¤È¸ü¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÌ£¡£¥¿¥ì¤â100¿ÍÃæ100¿Í¤È¤â¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¹â´Ý¤µ¤ó¤â¡¢Ì£¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÆý»À¶Ý¤¬¤È¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤¹¤¬ÆüËÜ°ì¤ÎÇ¼Æ¦²°¤µ¤ó¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡Ú3°Ì¡Û¡Ö¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¡×ÉôÌç1°Ì¡¡ÏÂ¿©¤Î¥×¥í¤¬¡ÖÄ«¤Ï¤³¤ì¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢ÂÀ»Ò¿©ÉÊ¤Î¡ØËÌ¤ÎÂçÆ¦ ¾®Î³Ç¼Æ¦2P¡Ù¡ÊÀÇ¹þ178±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»»ºÂçÆ¦¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¶¯¤¤Ç´¤ê¤È¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤ÎÇ¼Æ¦¡£ÍÆ´ï¤¬¿¼Äì¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¼Æ¦¤òº®¤¼¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡¡Ö¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤Î1°Ì¤Ë¡£ËÌ³¤Æ»»ºº«ÉÛ¤À¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¿¥ì¤Ë¤´¤Ï¤ó¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¼Æ¦¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬°ìÁØ°ú¤Î©¤Ä¡£¤½¤ó¤ÊÇ¼Æ¦¤È¥¿¥ì¡¢¤´¤Ï¤ó¤ÎÄ´ÏÂ¤¬È´·²¤Ç¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤´¤Ï¤ó¤Î´Å¤ß¤¬ºÝÎ©¤Ä¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆ¦¤Î¿©´¶¡¢Æ¦¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤â¡Ö¤´¤Ï¤ó¤È¿©¤Ù¤¿¤éºÇ¹â¤Ë¤¤¤¤¡£Ä«¤Ï¤³¤ì¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡Ú2°Ì¡ÛÇ¼Æ¦¤Î¥×¥í¤â¡Ö¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤ë¡¢±£¤·Ì£¤¬¸ú¤¤¤¿¥¿¥ì¤ÇÉôÌç1°Ì¡¡
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º°ËÀªÃ°¤Î¡ØTF ½½¾¡»ºÆÃÊÌºÏÇÝÂçÆ¦¾®Î³Ç¼Æ¦¡Ù¡Ê2P¡¡ÀÇ¹þ246±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡Ì£¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤ÇËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£Ãæ¤Ç¤âÉôÌç1°Ì¤Î¡Ö¥¿¥ì¤ÎÌ£¡×¤Ï¡¢±£¤·Ì£¤È¤·¤ÆÊ¡Åç¸©¤Î¼òÂ¤²ñ¼Ò¡ÖÂçÌÚÂåµÈËÜÅ¹¡×¤ÎÎÁÍý¼ò¤ò²Ã¤¨¡¢¤¦¤ÞÌ£¤È¥³¥¯¤ÇÂ¾¤ò°µÅÝ¡£¹â´Ý¤µ¤ó¤â¡Ö¥¿¥ì¤Ï¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»½½¾¡»º¤ÎÂçÆ¦¤òÄã°µ¤Î¾øµ¤¤Ç¾ø¤·¾å¤²¤ë¡ÖÄã°µ¾ø¼Ñ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Æ¦¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ç´¤ê¤È¤¦¤ÞÌ£¡¢¿©´¶¤¬¡£¤½¤³¤ØÅºÉÕ¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤òº®¤¼¤ë¤È¡¢¤Û¤É¤è¤¤¿É¤ß¤ÈÎ³´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÇ¼Æ¦¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤è¡£Ç¼Æ¦¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡ÖÇ¼Æ¦¤Ë¤³¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ú1°Ì¡Û¥³¥¹¥Ñ¤âÊ¸¶ç¤Ê¤·¡ª¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤°µ´¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢µª¥Î¹ñ²°¤Î¡ØËÌ³¤Æ»»º¶Ë¾®Î³Ç¼Æ¦3¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¡ÊÀÇ¹þ170±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡¡ÖÂ¾¤Ë¤ÏÌµ¤¤¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Ç¼Æ¦¤ò¡×¤È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Çºî¤é¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÌ£¤âÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î°µ´¬¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£Äã²¹¤ÇÄ¹»þ´Ö¤«¤±¤Æ½ÏÀ®¡¦È¯¹Ú¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«À½Ë¡¤Ç¡¢¤Ë¤ª¤¤¤òÍÞ¤¨¤¿¤Õ¤Ã¤¯¤é½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥¿¥ì¤ÏÂçÆ¦¤Î´Å¤ß¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¡£¤«¤é¤·¤Ë¤Ï¤ê¤ó¤´¤È¥ì¥â¥ó¤Î²Ì½Á¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤´¤Ï¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥ì¤ÈÇ¼Æ¦¤È¤´ÈÓ¤¬¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¡£¹â´Ý¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¦¤Á¤â¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤«¤ó¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¤¤¤¦¤Û¤É¤ÎÇ¼Æ¦¤¬Áí¹ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÇ¼Æ¦¿¦¿ÍÄ¾ÅÁ¤Î¤Á¤ç¤¤Â¤·¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¡¢¤´¤Þ¤È¤´¤ÞÌý¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿Ä¶´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢Ç¼Æ¦½¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡¡ËèÄ«¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡ÖÇ¼Æ¦¡×¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÄêÈÖ¤È¤Ï°ã¤¦¾¦ÉÊ¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ7»þ59Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤è¤ê¡¡¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë