¾®ÎÓ¿®Ìé»á¡¡¹ÎÍ¹â¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤ÇSNS¾ðÊó¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤â¤·»ö¼Â¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ä¤µ¤é¤ËÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®ÎÓ¿®Ìé»á¤¬7Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤¬6Æü¡¢3·î¤Ë¿³µÄ¤·¤Æ¸·½ÅÃí°ÕÁ¼ÃÖ¤È¤·¤¿»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¹ÎÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ½Ð¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¹ÎÍ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦7Æü¸á¸å6»þ45Ê¬¤Ë°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤È¤Î1²óÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ÎÍ¤Ï1·î¤ËÎÀÆâ¤ÇË½ÎÏ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢Èï³²À¸ÅÌ¤Ë¼Õºá¤¹¤ëÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇÄ°®¤·¤¿¤Èµ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢4¿Í¤Î2Ç¯À¸¤¬1¿Í¤Î1Ç¯À¸¤ÎÉô²°¤ò¸ÄÊÌ¤ËË¬¤ì¶»¤òÃ¡¤¯¡¢ËË¤òÃ¡¤¯¡¢¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤à¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¡£»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ°¼è¤·¡ÖÄ¾¤Á¤Ë¹Åç¸©¹âÌîÏ¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤ËÊó¹ð¡×¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²À¸ÅÌ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö³Ø¹»¤¬³ÎÇ§¤·¤¿»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç³È»¶¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø·¸¼Ô¤ËÄ°¼è¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö²²Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯Åê¹Æ¤ä´Ø·¸¤·¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤ò¼é¤ë¡¢¶µ°é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤âÂç²ñ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¡¢¡ÖSNS¤Î¾ðÊó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤â¸«¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¹îÌÀ¤Ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î¼êµ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Ä¹¤¤Ê¸¾Ï¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë»ö¼Â¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·»ö¼Â¤À¤È¤¹¤ì¤Ð³Ø¹»Â¦¤ÎÄ´ºº¤¬´Å¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¡¢¤µ¤é¤ËÌäÂê¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£