俳優で岐阜県図書館名誉館長の紺野美沙子さん（６４）による朗読会が、下呂市の下呂交流会館で開かれ、原爆で息子を失った母親の悲しみを伝える手記の朗読に約２５０人が聴き入った。

紺野さんは、２０１６年１月に名誉館長に就任。朗読会は県図書館アウトリーチ事業の一環で、この日はオリジナル映像やピアノの生演奏とともに、紺野さんが「星は見ている―全滅した広島一中一年生父母の手記集」（日本ブックエース刊）の一編を朗読した。

紺野さんは、原爆で亡くなった人たちの遺品などの映像が流れる中で、原爆投下前後の様子などを振り返り、一緒に星空を見ながら息子がつぶやいた「戦争はやめてほしい。地球上からなくしてほしい」という思いの実現を願う母親の手記を朗読した。

朗読を終えた紺野さんは「戦争というのは大切な存在を奪っていくもの。私一人が語り継ぐのではなく、皆さんにもぜひ語り継いでいただけたらと思う」と語りかけた。来場者からは「すごく良かった」「さすがの朗読」などの声が聞かれ、それぞれが平和の大切さをかみしめていた。

◇

紺野さんが主宰する「朗読座」は、紺野さんの朗読とオリジナル映像などを収めた「星は見ている」のＤＶＤを製作。上映会を行う教育機関や図書館などに無償提供している。