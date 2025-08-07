俳優の窪田正孝(37)が喜びの報告をし、妻で俳優の水川あさみ(42)が祝福した。

【映像】水川あさみと窪田正孝の夫婦ショット

2019年9月に結婚した2人。これまでInstagramでは、夫婦仲むつまじい姿を公開し、窪田が「小さい森林」とコケの写真をアップした時には水川が「いいね！」をつけてリアクションしたほか、2025年2月26日のストーリーズでは、「Thanks」とコメントし、バーバリーのショップ前で撮影された水川との夫婦ショットを披露していた。

永山瑛太、山田裕貴らが「いいね！」をつけて祝福

8月6日は、「生まれて37年。大切な人たちが側にいてくれて、今を生きられることに心から感謝です。何はともあれ、また1年思い切り楽しんで参ります。」と、37歳の誕生日を迎えたことを報告し、感謝の思いをつづっている。

窪田の報告に、妻で俳優の水川あさみ、永山瑛太、山田裕貴らが「いいね！」をつけて祝福。ファンからも、「きょうも生きててくれてありがとう。だいすき!!」「お誕生日おめでとう。お幸せに!!」など、多くの祝福のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）