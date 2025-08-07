音楽プロデューサーのつんく♂が6日に自身のアメブロを更新。頂き物の食材を使って友人らと豪華な海鮮パーティを開催したことを報告した。

【映像】つんく♂、妻との“顔出し”乾杯ショット！

この日、つんく♂は「暑い暑い日本で仕事を終え、常夏のハワイに戻ってきました」と報告。スタッフから「結婚式記念日のお祝い」として「『北海道のバフン雲丹』をギフトしていただきました！Yeah！ありがとう！！」と贈り物を貰ったことを明かした。

続けて「せっかくなので、お友達集まっての海鮮パーティー」と開催を報告し「築地場外市場で買った海鮮や、東京のスーパーで買った海鮮 ハワイのスーパーで買ったお野菜＆食材など、あれこれ募ってのスッペシャルディナーとなりました」と豪華な食卓を紹介。

また、手作りの料理についても「唐揚げは子供たちのリクエスト！揚げたては最高の調理法なり」「お友達が作ってきてくれたスペアリブ。うまい！手作りホカッチャ」と写真とともに説明し「アレルギーのある次女も食べれるんですが、めっちゃ食べてました」と娘の様子も報告した。

最後に「時差ボケにやられて会が終わった瞬間にバタンキューと寝てしまい、そこから半日近く寝てしまいました。今年最長の睡眠時間だと思います」と明かし「ということで、残りの夏を皆様と共に楽しみたいと思います！！！え？ハワイはもうすぐ新学期って！？バタバタ〜」とつづり、ブログを締めくくった。