◆テニス ▽ナショナルバンク・オープン（６日、カナダ・モントリオール）

女子シングルス準決勝が行われ、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング４９位の大坂なおみ（フリー）が、２０２１年２月の全豪オープン以来、約４年半ぶりのツアー優勝に王手をかけた。同１９位のクララ・タウソン（デンマーク）に、６−２、７−６のストレート勝ちした。決勝では、地元カナダの新星で、４回戦で世界２位のコリ・ガウフ（米国）、準決勝では２０２２年ウィンブルドン覇者のエレーナ・ルバキナ（カザフスタン）を破った同８５位のビクトリア・エムボコと対戦する。両者は初対戦。

この勝利で、大坂は、１１日に発表される最新世界ランキングで、２５位前後となり、トップ３０入りが確定した。２０２４年に産休から復帰して以来の自身最高世界ランキングとなり、２４日開幕の今季４大大会最終戦全米オープン（ニューヨーク）でのシード入りが確定的となった。トップ３０入りは、２０２２年１月３０日に１４位だった時以来、約３年半ぶりとなる。

日本時間８日午前７時から始まる決勝で、エムボコを破り２０２１年全豪以来４年半ぶりにツアー優勝すると、２０位前後に世界ランキングはジャンプアップ。トップ２０入りも可能性が高くなる。