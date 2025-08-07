神田愛花「ハライチさんは、岩井さんがツッコミでしょ？」ぽかぽかで2年半…ずっと勘違い
フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、8月7日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。放送開始から2年半、一緒にMCを務めているハライチのツッコミが岩井勇気（39歳）だと思っていたと告白し、スタジオが変な空気になった。
番組は今回、コンビ愛が本物かどうかを確かめるべく、ハライチとタイムマシーン3号がそれぞれコンビについての質問に答え、コンビ間で回答が一致するかという企画に挑戦。「ツッコミ側から見たボケの好きなところは？」との問いが出題される。
すると、神田は「ハライチさんは、岩井さんがツッコミでしょ？」と話し、澤部は「違いますよ（笑）。違います」と笑いながらツッコミ。岩井も「その認識でやってたの？ ヤバッ」と続け、スタジオが変な空気になる。
しかし、神田は「えっ、岩井さんがボケなの！？ あれ？」と素で驚いた様子を見せ、澤部は「そうですよ」、岩井も「もう一回、いろいろ見直して来たほうが」とコメント。
ゲストの藤田ニコルから「（ハライチと）ずっと一緒にやってますよね？」と聞かれた神田は「えっ、だって、澤部さん『うえええい』ってボケじゃないの？？」と混乱、スタジオの面々から「あれはツッコミ」と指摘され、神田は「ツッコミなんですか！？」と驚きの声を上げた。
