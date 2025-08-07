堂安律のCL出場フランクフルト加入が正式発表!!「実は1か月前から決断していた」
フランクフルトは7日、フライブルクから日本代表MF堂安律が加入することを発表した。2030年6月までの契約で背番号は20番となる。
堂安は17-18シーズンにガンバ大阪からオランダのフローニンゲンへ移籍して海外挑戦を始め、その後はPSVやドイツのビーレフェルトでもプレー。22-23シーズンにフライブルクへ加入すると24-25シーズンはブンデスリーガで10ゴールを記録した。
堂安はクラブのインタビュー動画で「スーパーエキサイティング」と喜びを示した。移籍の経緯については「実は1か月前から決断していた。エージェントにフランクフルトのために戦いたいと話していた」と明かし、その後はディノ・トップメラー監督とも話す中で「クラブの情熱が最大の理由」と正式契約に至ったようだ。
今後については「チームのために何か特別なことを成し遂げたい」と話し、UEFAチャンピオンズリーグの本戦出場権を獲得しているフランクフルトで「得点やアシストのために全力を尽くす。それが僕の仕事だ」と意気込んだ。
