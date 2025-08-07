バルセロナが主将GKテア・シュテーゲンについて懲戒手続き開始と報道
バルセロナのドイツ代表GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンが自身の負傷に関する医療情報をラ・リーガに提出することを拒否し、クラブが懲戒手続きを開始したことが明らかになった。スペイン『ムンド・デポルティーボ』が報じている。
報告書の提出で5か月以上の離脱が認定された場合、年俸の80%をサラリーキャップ制度の枠内で活用できるため、バルセロナは新戦力GKジョアン・ガルシアの登録に充てる計画だった。
しかし、個人情報保護の観点から選手の同意が必須となっており、テア・シュテーゲンが署名を拒んだことで手続きが頓挫している。
クラブは法務部門を通じて正式な懲戒手続きを開始。場合によっては処分や法的措置に発展する可能性もあるという。
テア・シュテーゲンは自身のSNSで復帰まで約3か月と述べていたが、クラブ側は最大5か月と見込んでおり、この見解の相違も事態を複雑にしているようだ。
