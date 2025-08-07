これからの予定【経済指標】
【スイス】
雇用統計（7月）16:00
予想 N/A 前回 2.7%（失業率（季調前）)
予想 2.9% 前回 2.9%（失業率（季調済）)
【英国】
英中銀政策金利（8月）20:00
予想 4.0% 前回 4.25%
【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（7月）21:00
予想 0.28% 前回 0.28%（前月比)
予想 3.5% 前回 4.32%（前年比)
メキシコ中銀政策金利（8月）8日04:00
予想 7.75% 前回 8.0%（オーバーナイト・レート)
【米国】
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第2四半期）21:30
予想 2.5% 前回 -1.5%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 1.3% 前回 6.6%（単位労働費用・前期比)
新規失業保険申請件数（07/27 - 08/02）21:30
予想 22.0万件 前回 21.8万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（07/20 - 07/26）
予想 194.7万件 前回 194.6万件（継続受給者数)
卸売在庫（確報値）（6月）23:00
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 -0.3% 前回 -0.3%（卸売売上高・前月比)
【チェコ】
チェコ中銀政策金利（8月）21:30
予想 3.5% 前回 3.5%
【カナダ】
Ivey購買部協会指数（7月）23:00
予想 N/A 前回 53.3
※予定は変更されることがあります。
