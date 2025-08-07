【スイス】
雇用統計（7月）16:00
予想　N/A　前回　2.7%（失業率（季調前）)
予想　2.9%　前回　2.9%（失業率（季調済）)

【英国】
英中銀政策金利（8月）20:00
予想　4.0%　前回　4.25%

【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（7月）21:00
予想　0.28%　前回　0.28%（前月比)
予想　3.5%　前回　4.32%（前年比)

メキシコ中銀政策金利（8月）8日04:00
予想　7.75%　前回　8.0%（オーバーナイト・レート)

【米国】
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第2四半期）21:30
予想　2.5%　前回　-1.5%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　1.3%　前回　6.6%（単位労働費用・前期比)

新規失業保険申請件数（07/27 - 08/02）21:30
予想　22.0万件　前回　21.8万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（07/20 - 07/26）　
予想　194.7万件　前回　194.6万件（継続受給者数)

卸売在庫（確報値）（6月）23:00　
予想　0.2%　前回　0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　-0.3%　前回　-0.3%（卸売売上高・前月比)

【チェコ】
チェコ中銀政策金利（8月）21:30
予想　3.5%　前回　3.5%

【カナダ】
Ivey購買部協会指数（7月）23:00
予想　N/A　前回　53.3

※予定は変更されることがあります。