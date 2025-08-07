これからの予定【発言・イベント】
17:00 ECB経済報告
中国外貨準備高（7月）
19:00 レーン・フィンランド中銀総裁、イベント講演
20:00 英中銀四半期金融政策報告
20:30 ベイリー英中銀総裁、記者会見
22:00 英DMPインフレ調査（7月）
レーン・フィンランド中銀総裁、討論会参加
23:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融政策に関する討論会参加（質疑応答あり）
8日
0:00 米NY連銀インフレ期待（7月）
2:00 米30年債入札（250億ドル）
米主要企業決算
ギリアドサイエンシズ、ピンタレスト、エクスペディア
※予定は変更されることがあります。
中国外貨準備高（7月）
19:00 レーン・フィンランド中銀総裁、イベント講演
20:00 英中銀四半期金融政策報告
20:30 ベイリー英中銀総裁、記者会見
22:00 英DMPインフレ調査（7月）
レーン・フィンランド中銀総裁、討論会参加
23:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融政策に関する討論会参加（質疑応答あり）
8日
0:00 米NY連銀インフレ期待（7月）
2:00 米30年債入札（250億ドル）
米主要企業決算
ギリアドサイエンシズ、ピンタレスト、エクスペディア
※予定は変更されることがあります。