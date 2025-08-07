テクニカルポイント ユーロポンド、８月は三角保ち合いの様相 テクニカルポイント ユーロポンド、８月は三角保ち合いの様相

テクニカルポイント ユーロポンド、８月は三角保ち合いの様相



0.8779 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8749 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8731 現値

0.8692 10日移動平均

0.8690 一目均衡表・転換線

0.8683 一目均衡表・基準線

0.8679 21日移動平均

0.8610 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8606 エンベロープ1%下限（10日間）

0.8551 一目均衡表・雲（上限）

0.8530 100日移動平均

0.8513 一目均衡表・雲（下限）

0.8433 200日移動平均



ユーロポンドは、６月以降に上昇トレンドを示している。ただ、７月下旬に０．８７３４の高値を付けたあとは、８月初頭に０．８６１１まで反落と上昇の流れにブレーキがかかった。その後は再び０．８７台に水準を上げてきている。基本線としては上昇トレンド性がみられるものの、ボラタイルな上下動のあとで、上値進行も０．８７台半ばまでに抑制されている。ＲＳＩ（１４日）は６１．０と買いバイアスが優勢。７月高値にはまだ距離があることから、当面は高値圏での三角保ち合いの様相を呈しそうだ。

