気象台は、午後3時35分に、洪水警報を能代市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・能代市に発表 7日15:35時点

秋田県では、7日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。内陸では、7日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。沿岸では、7日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■能代市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒

■大館市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■由利本荘市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒

■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　7日夕方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　7日夕方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒

■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒

■三種町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒