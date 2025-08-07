【洪水警報】秋田県・能代市に発表 7日15:35時点
気象台は、午後3時35分に、洪水警報を能代市に発表しました。
【洪水警報】秋田県・能代市に発表 7日15:35時点
秋田県では、7日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。内陸では、7日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。沿岸では、7日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■能代市
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
■大館市
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■由利本荘市
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
7日夕方に警戒
1時間最大雨量 40mm
■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
7日夕方に警戒
1時間最大雨量 40mm
■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
■三種町
□大雨警報
・土砂災害
7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
7日夜のはじめ頃にかけて警戒