アジアで大人気の「ワクク」って知ってる？第2弾シリーズが登場したから売り切れ前にゲットして〜！
人気のブラインドトイ・ぬいぐるみ「ワクク（WAKUKU）」の第2弾が登場！
2025年8月6日（水）より、ハシートップイン公式オンラインストア、ハシーストア楽天市場店、全国の雑貨店などで順次販売される予定です。
ぬいぐるみ「ワクク」がクセになるかわいさ
ワククは、有名俳優やアイドルもハマっている、アジアで人気のフィギュアシリーズ。
日本では、2025年4月に第1弾シリーズが登場しました。
ふわふわ、もふもふで柔らかいぬいぐるみの体に、つながり眉毛の愛らしいお顔、Y2Kを思わせるおしゃれな帽子やアクセサリーが特徴です。
お顔や手足の向きを動かすことができ、好きなポーズでかわいく写真が撮れるんですよ。
どの子が入っているかワクワクしちゃう、ブラインドボックス仕様
ワククのフィギュアは、中が見えないブラインドボックス仕様。
どの子が出るか、開ける過程でワクワク感を楽しめるのも魅力です。
大きめサイズでカラフルなワククは、いま大人気の「ラブブ」と合わせて集めたくなっちゃう予感。
第2弾シリーズは、ハシートップイン公式オンラインストアとハシーストア楽天市場店にて購入する場合、6個購入で別々の6種入りのアソートボックスで届くそうですよ。
第2弾シリーズは「キツネ」と「うさぎ」姿のもふもふワククだよ
第2弾シリーズ「FOX＆BUNNY」（税込2970円）は、ワククたちがふさふさ尻尾の「キツネ」と、大きなお耳の「うさぎ」になった、全8種類。
FOX3種とBUNNY3種の通常6種に加えて、FOX1種とBUNNY1種の激レアなシークレット2種がラインナップします。
写真1番左上の『SWEET HEART FOX』は、キツネの着ぐるみ姿になった、ブラウンヘアのワククがキュートです。
『COOL FOX』は、真っ白なキタキツネみたい。
ミントグリーンの『CUTE FOX』は、お耳の中まで緑色ですよ。
『SWEET HEART BUNNY』は、全身ピンクのラブリーなワクク。
『COOL BUNNY』は、ちょっぴりクールなグレーのボディと、甘めなピンクのお耳がクセになるかわいさです。
『CUTE BUNNY』は、ホワイトに映えるミントグリーンのお耳が、とってもチャーミング。
足の裏にある肉球がハート型になっていたり、ほっぺに肉球やニンジンが小さくプリントされていたり、細かいところまで魅力がたっぷりです。
シークレットの『FANTASY FOX』と『FANTASY BUNNY』にも、絶対巡り合いたい…。
リング型カラビナ付きだから、バッグに付けて一緒にお出かけを楽しめます。
人気になること間違いなし！売り切れる前にゲットしちゃお
ブラインドボックスは、ワククのぬいぐるみマスコット1体とリング型カラビナのほか、キャラクターカードが1枚入っています。
人気になる予感なので、早めにゲットするのが吉ですよ。
ハシートップイン公式オンラインストア
https://www.hashy-topin.com/
参照元：株式会社ハシートップイン プレスリリース
2025年8月6日（水）より、ハシートップイン公式オンラインストア、ハシーストア楽天市場店、全国の雑貨店などで順次販売される予定です。
ぬいぐるみ「ワクク」がクセになるかわいさ
ワククは、有名俳優やアイドルもハマっている、アジアで人気のフィギュアシリーズ。
日本では、2025年4月に第1弾シリーズが登場しました。
お顔や手足の向きを動かすことができ、好きなポーズでかわいく写真が撮れるんですよ。
どの子が入っているかワクワクしちゃう、ブラインドボックス仕様
ワククのフィギュアは、中が見えないブラインドボックス仕様。
どの子が出るか、開ける過程でワクワク感を楽しめるのも魅力です。
大きめサイズでカラフルなワククは、いま大人気の「ラブブ」と合わせて集めたくなっちゃう予感。
第2弾シリーズは、ハシートップイン公式オンラインストアとハシーストア楽天市場店にて購入する場合、6個購入で別々の6種入りのアソートボックスで届くそうですよ。
第2弾シリーズは「キツネ」と「うさぎ」姿のもふもふワククだよ
第2弾シリーズ「FOX＆BUNNY」（税込2970円）は、ワククたちがふさふさ尻尾の「キツネ」と、大きなお耳の「うさぎ」になった、全8種類。
FOX3種とBUNNY3種の通常6種に加えて、FOX1種とBUNNY1種の激レアなシークレット2種がラインナップします。
写真1番左上の『SWEET HEART FOX』は、キツネの着ぐるみ姿になった、ブラウンヘアのワククがキュートです。
『COOL FOX』は、真っ白なキタキツネみたい。
ミントグリーンの『CUTE FOX』は、お耳の中まで緑色ですよ。
『SWEET HEART BUNNY』は、全身ピンクのラブリーなワクク。
『COOL BUNNY』は、ちょっぴりクールなグレーのボディと、甘めなピンクのお耳がクセになるかわいさです。
『CUTE BUNNY』は、ホワイトに映えるミントグリーンのお耳が、とってもチャーミング。
足の裏にある肉球がハート型になっていたり、ほっぺに肉球やニンジンが小さくプリントされていたり、細かいところまで魅力がたっぷりです。
シークレットの『FANTASY FOX』と『FANTASY BUNNY』にも、絶対巡り合いたい…。
リング型カラビナ付きだから、バッグに付けて一緒にお出かけを楽しめます。
人気になること間違いなし！売り切れる前にゲットしちゃお
ブラインドボックスは、ワククのぬいぐるみマスコット1体とリング型カラビナのほか、キャラクターカードが1枚入っています。
人気になる予感なので、早めにゲットするのが吉ですよ。
ハシートップイン公式オンラインストア
https://www.hashy-topin.com/
参照元：株式会社ハシートップイン プレスリリース