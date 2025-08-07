2018年平昌オリンピック（五輪）スピードスケート女子で2冠の睫攤敍瓩気鵝33）が、6日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。今でも思い出す“ベスト”の瞬間を明かした。

睫擇ベストだと語った北京五輪選考会の試合のトークを受け、オードリー若林正恭から「たまに湯船とかつかってる時、思い出したりするんですか？ 俺は、恥ずかしいですけど運転しているときふと、2008年のM−1グランプリ（オードリーが準優勝した大会）を思い出す」と告白した。

睫擇気鵑蓮屮譟璽垢鮖廚そ个后弔倭漢海覆い鵑任垢韻鼻引退するときに大好きだった妻夫木聡さんに会えて、それをiPadとかのの待ち受けにしているんです。それでフッ、て何も思わずにiPad開けたとき2人の写真が出てきたときに『ヘヘッ』って」と照れ笑いしながら語った。

春日俊彰は「なんかちょっと違くない？」と笑った。若林は「ベストレースは妻夫木じゃないんだよ」とつっこんだ。

若林は「人生の中の喜びの相当上」と笑うと、睫擇気鵑蓮岼貳崗紊砲△襦廚噺譴辰拭若林は「金メダルより上じゃないでしょ、それは別でしょ」と話すと、睫擇気鵑蓮嵎綿ですけど、あの時は多分一番いい顔してた」と明かした。