

ナナフシの卵は植物の種子と同様、鳥に食われることでより広範囲に分散している可能性すらある（写真：dorry／PIXTA）

昨今、注目が高まっている「動物行動学」について、わかりやすく学べる超入門書『君たちはなぜ、そんなことしてるのか？ 東大准教授のひそやかな動物行動学講義』が発刊されました。

鳥や虫、魚、哺乳類、単細胞生物まで多種多様な動物の行動や生き方を取り上げながら、ファーブル、ローレンツ、ティンバーゲン、ドーキンスなど歴代の科学者たちの知の探究をわかりやすく教えてくれます。

本書から、一部を抜粋して紹介します。

食われる前提で生きのびる

群れで逃げる小動物は、捕食者にターゲットを絞らせないことで捕食を失敗させている、という説明がなされてきた。これは確かに納得できる説なのだが、実際に野外で研究すると、その効果が明確ではない。捕食者は場合によっては、あっさりと狩りを成功させているからである。

これについて、キャロライン・ブライトンらは2022年の論文で面白い研究を発表している〈C.H.Brighton et al.2022.Raptors avoid the confusion effect by targeting fixed points in dense aerial prey aggregations.Nature Communications.13 Article number:4778（2022）.〉。

タカがコウモリの群れを襲うとき、どうやらタカは特定の1匹を狙っているのではなく、群れの中の1点を狙って突っ込むようだ。そして、その衝突進路にたまたま乗っている相手が獲物になるのである。

目移りして失敗するくらいなら、いっそ当てずっぽうで突っ込んで誰かが照準に入るのを期待するほうがいい、という、まさかのアバウトな戦法である。

当然ながら捕食者に狙われる側は、必死に防衛しようとする。そして、捕食者は常にその上をいく。対策は巧妙なこともあれば力づくなこともあるが、動物が今日を生きのびようとすれば、絶対に必要なことだ。自分が餌を食べること、そして自分が餌にされないこと、これが絶対条件だからである。

……と書いてから気づいたが、しまった、食われるのが前提の動物もいた。

体内に入り込み、宿主を操る

最近わかったのは、ナナフシの卵だ。驚いたことに、ナナフシの卵は鳥の消化管を素通りして出てくる場合がある。植物の種子と同様、鳥に食われることでより広範囲に分散している可能性すらある。





鳥の中には発達した砂嚢（さのう・焼き鳥でいえば砂肝）で機械的に餌をすり潰すものもあるから、うっかり潰されて消化されてしまったら大変だが、飛翔能力の高くない（場合によっては翅はねが退化して飛べない）ナナフシにとって、鳥に運ばれるのは大事なチャンスでもあるのかもしれない。

もう一つ、食われる前提で生きているのは内部寄生生物だ。

ハリガネムシという実に奇妙な生物がいる。名前通り、針金のように細長い。そして、体が妙に硬くて、針金をペンチで曲げるようにクキ、クキと曲がりながら動く。ミミズのように柔軟にニョロニョロしないのである。

この生物はバッタやカマキリの消化管に寄生するが、幼生は水中生活である。これが水苔などと一緒にカゲロウの幼虫などに食われることで体内に入り込み、さらにその幼虫が羽化し、カマキリに食われることでカマキリの体内に移動する。

バッタに寄生する場合は、宿主の糞と一緒に休眠状態で排泄された幼体が、偶発的に草と一緒にバッタに食われることで移動するようだ。

ハリガネムシの驚異的な、そして不気味な能力は、この次の段階にやってくる。

ハリガネムシは交尾・産卵のために水中に戻らなくてはならない。そこで、彼らは特殊なタンパク質を生産し、宿主の脳に送り込む。この結果、どうやら宿主は水面の反射や偏光に走性（無条件にそちらに向かうこと）を示すようになり、自分で水に近づこうとする。最後には水に接触するか水に落ちてしまうのだが、その途端、ハリガネムシは宿主の体内から脱出し、水中生活に戻るのである。

こういう寄生生物の行動はいささか恐怖を覚えるものだが、食物連鎖の中で綱渡りしつつ、宿主を操って自分に都合のいい行動をさせる、という興味深いものでもある。

もっと言えば、病原体もこのたぐいだ。風邪を引くと咳やくしゃみが増えるが、あれは我々にとっては体内の異物を外に出す防衛反応である。だが同時に、ウィルスにとっては飛沫に乗って飛び、感染機会を増やすものでもあるのだ。

もちろん、ウィルスは何かを考えたりはしないだろうが（それどころか定義上、生物かどうかも怪しい）、効率よく増殖して自分のコピーを残すという意味で、適応的な行動をとってはいるのである。

（松原 始）