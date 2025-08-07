「最上級にかわいいの！」セルフカバーも披露 コレサワ『あたきみツアー』全18公演完売で完走
シンガーソングライターのコレサワが、4thアルバム『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』を携えた全国ツアー『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行くツアー』（あたきみツアー）の最終公演を、3日に東京・昭和女子大学人見記念講堂で開催した。自身最大規模の動員となる全18公演を完走し、全公演ソールドアウトを達成した。
【写真】キュートなショットがたっぷり！コレサワ、ツアー最終公演のライブ写真
バンドメンバーとともに登場したコレサワは、アルバム収録曲「かわいいもん」からライブをスタート。お立ち台に立って観客を煽った「SPARK!!」や、合唱が起きた「あたしを彼女にしたいなら」などを続けて披露し、冒頭から会場を盛り上げた。
ライブ中盤には、日替わり楽曲として2015年のEP『女子、ジョーキョー。』収録の「トーキョー」を演奏。アコースティックギターをかき鳴らしながら熱演を繰り広げたほか、セルフカバー「最上級にかわいいの！」（超ときめき▽宣伝部※▽＝白ハート）や、お祭り風の演出が加えられた「東京コロッケ」では、地元・大阪の屋台の思い出を語りつつフロアに降り、ファンと直接ふれあうパフォーマンスも見せた。
この日は最新アルバムからの楽曲も多く披露され、「ほっぺた」ではピンクのペンライトが客席を染め、「きっと夏」では歌詞に合わせて青に変わるなど、演出と観客の一体感も際立った。ウエディングドレス姿で「お嫁さんになるの」や「君がおじいちゃんあたしがおばあちゃん」を歌う場面では、ステージ上に幸福感が広がった。
終盤には、アルバムの表題曲「あたしを選ばなかった君へ」をはじめ、コレンズ（ファンの呼称）と一緒に歌える「ファミレスへGo!」、そして「▽人生▽※▽＝白ハート」を届け、アンコールなしの全19曲を完走。最後は「次のワンマンは武道館だね！」と初の日本武道館公演への意気込みを語り、観客の期待を高めて幕を閉じた。
今後は9月16日に開催される武道館ワンマンに加え、10月から11月にかけて10公演の追加ツアーも控えている。いずれもチケットは完売しており、武道館公演のみステージプラン調整による追加販売が行われている。
