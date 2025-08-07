日農薬が１０年ぶり高値、殺ダニ剤の海外販売好調で２６年３月期業績予想を上方修正

日本農薬<4997.T>が後場に上げ幅を急拡大した。１０００円大台に乗せ、２０１５年８月以来、１０年ぶりの高値をつけた。同社はきょう午後２時、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算の発表にあわせ、通期業績予想を上方修正した。売上高を１０７５億円から１０９０億円（前期比９．０％増）、営業利益は８０億円から８５億円（同０．９％減）、最終利益は４８億円から５０億円（同２．１倍）に引き上げており、株高の原動力になっている。新たにベトナム子会社の損益見通しを連結業績予想に取り込んだほか、海外における殺ダニ剤の販売増加による影響などを織り込んだ。



４～６月は売上高が２７１億３３００万円（前年同期比４１．０％増）、営業損益が３５億４２００万円の黒字（前年同期は１億６４００万円の赤字）、最終損益は２７億９００万円の黒字（同５４００万円の黒字）になった。主力の農薬事業は国内で米価高騰による生産意欲の高まりから水稲向け製品の販売が好調だった。海外は北米と欧州が牽引。両地域で除草剤が伸長した。また北米は乾燥した気候が一部地域で継続したことでダニの多発生が起きたことなどから、果樹向けの殺ダニ剤の販売も順調だった。



出所：MINKABU PRESS