助川電気工業<7711.T>が後場終盤になって急伸している。午後３時ごろ、２５年９月期の単独業績予想について、売上高を５４億８０００万円から５７億円（前期比１４．８％増）へ、営業利益を１０億２０００万円から１２億１０００万円（同３２．０％増）へ、純利益を７億２４００万円から８億２９００万円（同２９．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２０円から２２円（年４０円、前期３４円）へ引き上げたことが好感されている。



研究機関向け新型炉評価試験などの原子力関連製品及び核融合関連製品が増加したことが売上高・利益を押し上げた。また、人員配置最適化による生産効率向上に取り組んだことも奏功した。



なお、第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）決算は、売上高４３億２６００万円（前年同期比１７．８％増）、営業利益１０億５６００万円（同３６．７％増）、純利益７億２０００万円（同３０．３％増）だった。



