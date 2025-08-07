外為サマリー：一時１４７円７０銭近辺に上昇後軟化、やや手掛かり材料に欠ける展開に 外為サマリー：一時１４７円７０銭近辺に上昇後軟化、やや手掛かり材料に欠ける展開に

７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円２７銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７１円９６銭前後と同１円００銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１４７円２０銭近辺で推移していたが、午後０時１０分過ぎには１４７円７０銭近辺まで上昇した。米利下げに対する期待が強まっているものの、ドル買い需要が強く１４７円台後半に上昇した。ただ、午後にかけてはドル売りが優勢となり値を下げた。やや手掛かり材料に欠ける展開となるなか、今晩の米新規失業保険申請件数などが関心を集めている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６７５ドル前後と同０．００９０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。









出所：MINKABU PRESS