フリーアナウンサーの宮根誠司（62）が7日、MCを務める日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に出演。日本高野連が6日、3月に審議して厳重注意措置とした事案があった広陵について「全国高校野球選手権大会出場の判断に変更はない」と発表したことに言及した。広陵は、きょう7日午後6時45分に旭川志峯（北北海道）との1回戦が予定されている。

広陵は1月に寮内で暴力行為があったことを認め、被害生徒に謝罪する文書を発表した。把握したと記した内容は、4人の2年生が1人の1年生の部屋を個別に訪れ胸を叩く、頬を叩く、胸ぐらをつかむなどの行為。事実関係を聴取し「直ちに広島県高野連を通じて日本高野連に報告」したとしている。被害生徒の保護者からは「学校が確認した事実関係に誤りがある」と指摘を受けているという。

交流サイト（SNS）で拡散する情報について関係者に聴取した結果、新たな事実は確認できなかったとして「臆測に基づく投稿や関係しない生徒への誹謗中傷も見受けられる」としている。

宮根は、この問題について「SNSの時代なので拡散される怖さがあるというのと、それからやっぱり明確なルールですよね。暴力事案を起こしたら大会に出れませんよとか、何かあったら出られませんよっていうルールがないと加害者、被害者、両方ともまだ高校生なわけですから。何かをつくらないと、仕組みを」と自身の考えを話した。