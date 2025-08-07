第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園球場）に、他校の助っ人として公式戦でプレーした経験を持つ選手が出場する。

部員不足の学校が選手の派遣を受ける「単独廃校ルール」を活用した例で、少人数の学校に協力しながら、派遣された選手も実戦経験を積める取り組みとなっている。（松本慎平）

第４日に登場する岩手県の花巻東は昨夏、１、２年生計５人を県立金ヶ崎に派遣した。そこで２試合に出場した万谷堅心投手（２年）は今夏、花巻東の中心選手となり、岩手大会決勝を完投した。「違うチームであっても１年生から夏の大会に出られたのはいい経験になった」という。

県高校野球連盟の仲介で花巻東の協力を得た金ヶ崎の千葉和馬監督（５８）は「花巻東のおかげで、３年生が大会に出られた」と感謝する。

第５日に初戦を控える青森県の弘前学院聖愛も、昨夏は県立柏木農で出た３選手が今回メンバー入りした。正捕手に成長した成田翔音選手（３年）は「柏木農でタイブレイクも経験した。今年の青森大会で接戦でも冷静だったのは、その緊張感を味わったおかげ」と語る。

日本高野連は、少子化で部員不足の学校が増えたことを受け、２０１２年に部員８人以下の学校が連合チームを組んで大会に参加することを認めた。この際、適当な相手がない学校は選手派遣を受けられることにした。

今夏の地方大会には連合１４８チーム（４２５校）が参加。そのうち単独廃校ルールを使ったのは８校で過去最多となった。

宮崎県では、延岡学園が県立高千穂に３年生５人を送り出した。メンバーに入れなかった選手たちで、森松賢容部長（４１）は「最後の夏の大会でプレーをさせたかった」と思いを明かした。神奈川県立市ヶ尾は今年、同じ県立の新栄から派遣の依頼を受けた。新栄は昨年、４校の連合で出場したが合同練習が困難だったため依頼したという。市ヶ尾の２年生３人が５月中旬から土日の活動に加わり、初戦で勝利を飾った。

ルールには、連合チームとは異なる課題もある。一つは〈同士打ち〉の可能性があることだ。山形大会では、九里学園が１年生２人を派遣した県立高畠と初戦で顔を合わせ、先輩と後輩が対戦した。高畠で出場した九里学園の秋場幸也選手（１年）は「最初は戸惑った。遠慮するのは九里の先輩に失礼だし、高畠の３年生を負けさせるわけにもいかない」と振り返る。

また、選手の上限が計１０人とされており、「２人離脱すれば試合ができない」と、見直しを望む声もある。日本高野連の井本亘事務局長は「（制度で）『高校野球をやりきれた』という選手の声を聞いている。現場の話を聞き、今後もよりよい形を模索する」と話している。

◆単独廃校ルール＝廃校が決まって２学年以下、出場可能な選手が９人以下となった学校が、他校から選手の派遣を受けられる制度。２０００年に設けられた。選手本人の意思や保護者の同意が必要。１２年から対象を部員不足の学校にも拡大。選手が最低５人在籍しているのが条件で、派遣選手を含めて計１０人を超えないと規定された。