À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ø¡¡¹õ¸å°¦¡Öº£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡×¡¢´äºê¤³¤è¤ß¡Ö¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÇØ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ú23Æü½éÀï¡Û
23Æü¤Ë¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤È¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡£ÂåÉ½¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¤Æü¡¹¡¢Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û8·î23Æü³«Ëë¡ªÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼ ÆüÄø¡õ2025Ç¯ÅÙÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê
½÷»Ò½é¤Î³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¡Ê39¡Ë¤«¤é¡Öº£Æü¤Ï¾ï¤Ë¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤êÎý½¬¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¥»¥Ã¥ÈÎý½¬¡¢¥ì¥·¡¼¥ÖÎý½¬¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎý½¬Á°¤Ë´ÆÆÄ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿15ÅÀ¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤ëÅÙ¤Ë»ß¤á¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤Ë»ØÆ³¡ÖÎý½¬¤À¤«¤é¥ß¥¹¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ¹¶¤á¤í¡×¡¢¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¡¢¥×¥Ã¥·¥å¡×¤ÈÅÙ¡¹À¼¤ò½Ð¤·¤¿¡£
1Æü¤«¤é¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¹õ¸å°¦¡Ê27¡Ë¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤ò¤¹¤ë¥ª¥Ý¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ÎÉý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÉý¤¬¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í°ì¿ÍÆÍ¤µÍ¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¼«¿È¤¬º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Æ±¤¸¤¯´äºê¤³¤è¤ß¡Ê36¡Ë¤Ï¡Ö¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÇØ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡Ê¿ÈÄ¹175cm¡Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥µ¡¼¥Ö¡¢¤¢¤È¤Ï¥Í¥Ã¥ÈºÝ¤Î¼ïÎà¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ÏÅÐÏ¿Áª¼ê25¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºÇÄã12¿Í¤«¤éºÇÂç14¿Í¤ÎÁª¼ê¤òÁª½Ð¤¹¤ë¡£
2Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë3ÂçÂç²ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¡£½÷»Ò¤Ï8·î23Æü¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡¢ÃË»Ò¤Ï9·î13Æü¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£Âç²ñ¤«¤é¥Á¡¼¥à¿ô¤¬24¤«¤é32¥Á¡¼¥à¤ËÁý¤¨¡¢Í½Áª¥ê¡¼¥°¤Ï4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä8¥×¡¼¥ë¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡Ú»î¹çÆüÄø¡Û
¢£Í½Áª¥ê¡¼¥°¡ÊÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ëH¡Ë
8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ëvs ¥«¥á¥ë¡¼¥ó
8·î25Æü¡Ê·î¡Ëvs ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
8·î27Æü¡Ê¿å¡Ëvs ¥»¥ë¥Ó¥¢
¢£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊA1°Ì vs H2°Ì¡¢H1°Ì vs A2°Ì¡Ë
8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊB1°Ì vs G2°Ì¡¢G1°Ì vs B2°Ì¡Ë
8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊC1°Ì vs F2°Ì¡¢F1°Ì vs C2°Ì¡Ë
9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊD1°Ì vs E2°Ì¡¢E1°Ì vs D2°Ì¡Ë
9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë½à·è¾¡ 2»î¹ç
9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡¡¡
