大関は、生活コストの負担が増す今、消費者の家計を応援し、手頃な価格での買い物ニーズに応えるべく、今年発売40周年を迎える食卓の定番酒「のものも」シリーズに新たなラインアップとして、1.8Lサイズを追加し、8月25日から発売する。

「のものも」は1985年の発売以来、食卓の定番酒として長年にわたり支持されている。2022年のリニューアルでは、キレのある飲み口をさらに追求し、大関独自の酵母と製法「新三段仕込」によって、米の旨みを感じながらもすっきりとした後味を実現した。



「のものも1.8Lはこ詰」

その実力は国内外の品評会でも認められており、世界で最も権威あるブラインドテイスティング審査会の一つ「IWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）2024」SAKE部門・普通酒の部ではシルバーメダルを受賞。また、「全国燗酒コンテスト2023」では、お値打ち熱燗部門において最高金賞を受賞するなど、確かな品質と味わいが評価されている。

さらに昨年から、「のものも、のんでフクキタル」をブランドコンセプトに掲げ、各種キャンペーンやプロモーション活動を展開し、商品そのものの味わいはもちろん、店頭販促やSNSを通じた話題喚起においても好評を得ている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］8月25日（月）

大関＝https://www.ozeki.co.jp