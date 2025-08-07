タレントのスマイリーキクチが７日、Ｘを更新。日本高野連が４日に発表した「誹謗中傷等への対応について」という文書を添付し、思いをつづった。

夏の全国高校野球選手権が開幕したが、広陵高で暴力事案が発覚し、ネット上でさまざまな意見が投稿されている。中には誹謗中傷の類いのものもあったことから、自身もかつてネットで身に覚えのない事件の犯人に仕立て上げられた過去があることから、Ｘで注意を呼びかけていた。

４日には「広陵高校の野球部でいじめ隠ぺいがあったとＳＮＳで拡散されて加害者だと名前や顔写真を晒されています。が、事実でもデマでも名誉毀損罪になる危険があります。最初の投稿を借金に例えるとリポストは連帯保証人になりますというボタンです。追い詰めるのは正義ではなく制裁。制裁を加える権利はありません」と呼びかけた。

だがネット上での誹謗中傷はやまず。高野連は広陵高の出場を認め、公式ＨＰで誹謗中傷や差別的な言動は「決して看過できない」とし、法的措置も辞さないとしている。

スマイリーキクチは７日もＸで「対戦チームの公式のＳＮＳにまで私怨のリプライがびっちり。アレを見た野球部員が喜ぶとでも思っているのか。こんなことを書いているのが大人というのが情けない」とつぶやいていた。