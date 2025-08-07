レッドブル・ジャパンは、8月26日から、「レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション」を定番商品として販売を開始する。

同商品は、華やかな香りと爽やかな甘さが特徴のマスカット味エナジードリンク。これまで期間限定フレーバーとして多くの支持を集めた人気のマスカット味が、再販希望の声に応えて、定番商品として新たにラインアップに加わることとなった。

また、発売を記念して、夏のずぶ濡れカラーシューティングイベント「Red Bull COLOR SPLASH − Green vs Purple −」を、8月20日から開催する。新しく仲間入りした「レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション」で、気分をリフレッシュしながらエナジーチャージを楽しんでほしい考え。



「レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション」

「レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション」の発売を記念して、8月20日から8月24日までの期間、横浜ワールドポーターズの屋上で、水鉄砲でカラーインクを撃ち合うカラーシューティングイベント「Red Bull COLOR SPLASH − Green vs Purple −」を開催する。





使用するインクは、マスカット味のグリーンと、巨峰味のパープル。参加者はスタート時に白いTシャツを着用し、どちらの“ぶどう味”カラーで相手チームを多く染められるかを競う。対決後には、発売前の「レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション」を特別にプレゼント。さらに、当日の気温が35℃を超えた場合、参加費を全額返金。カラフル＆ずぶ濡れになって楽しめる、真夏にぴったりの爽快イベントになっている。

なお、今回のイベントのために特殊なカラーインクを開発。すべて口に含んでも害のない素材を使用し、安全かつ安心してシューティングできるように配慮している。

レッドブル・エナジードリンクとは、精神的にも肉体的にもパフォーマンスを発揮したい時のために開発されたドリンク。トップアスリート、多忙なプロフェッショナル、アクティブな学生、ロングドライブをする方など、世界中で評価を得ている。

主な原材料はすべて私たちの体や食べ物の中に自然に存在する物質。水、アルギニン、カフェイン、ビタミン（ナイアシンアミド、パントテン酸、ビタミンB6、ビタミンB12など）、そして炭水化物として一般的に知られている糖類（砂糖、ぶどう糖）を特別な配合で含んでいる微炭酸飲料となっている。

アルギニンとは、あらゆる生命体のたんぱく質に存在するアミノ酸。日常の食べ物、例えば、オートミールや乳製品、肉、海産物、ナッツ類や種子などに含まれている。

レッドブル・エナジードリンクは、ドリップコーヒー約1杯分と同量（80mg）のカフェインを含んでいる。カフェインはお茶やカカオ、チョコレートなどの食品にも入っており、刺激作用があることが知られている。

［小売価格］198円（税別）

［発売日］8月26日（火）

レッドブル・ジャパン＝https://www.redbull.com/jp-ja