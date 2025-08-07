１１人組グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」の鶴房汐恩が７日、賭博罪で略式起訴されたことを所属事務所が発表した。

事務所公式ＨＰでは「鶴房汐恩に関するご報告」の表題のもと、「本日、東京区検察庁により弊社所属アーティスト・鶴房汐恩が賭博罪にて略式起訴されましたことをご報告させていただきます」と発表された。

「今回の判断を受け、弊社として厳粛に受け止め、改めて深く反省をするとともに、本人のみならず他のアーティスト、社員に対してコンプライアンス順守と再発防止策を徹底する所存です。本人も今回の件を受け、引き続き活動を控えながら一層の自覚と責任を持ち、信頼回復に努めていく所存です」とつづった上で「関係各位、ファンの皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

鶴房は６月にオンラインカジノで賭博をしていたとして警視庁に賭博容疑で書類送検され、活動休止が発表されていた。鶴房は２０１９年１２月、視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ＪＡＰＡＮ」を勝ち抜き、「ＪＯ１」のメンバーに選ばれ、活動していた。