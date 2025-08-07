サムスンＳＤＩのバッテリーが搭載された米電気自動車が世界最長走行記録を更新してギネスブックに記録された。

７日、サムスンＳＤＩによると、米電気自動車会社ルシード・モータースの「ルシード・エア グランド・ツーリング」モデルはスイスのサンモリッツとドイツのミュンヘンの間の高速道路と高山道路などで行われた充電１回の走行テストで１２０５キロ（７４９マイル）を走行したと記録された。過去の最長記録（１０４５キロ）から１６０キロも増えた。

このモデルにはサムスンＳＤＩの２１７００規格の円筒形バッテリー６６００個が搭載されている。２１７００円筒形バッテリーはハイニッケルＮＣＡ（ニッケル・コバルト・アルミニウム）陽極とシリコン素材陰極を基盤とする。「ルシード・エア グランド・ツーリング」は長い走行距離のほか、時速１００キロ到達時間３秒、最高出力８３１馬力、最高時速２７０キロ、急速充電（１６分の充電で４００キロ走行可能）などの性能を備えている。

ルシード・モータースは２００７年に米国で設立され、電気自動車バッテリーパック製造をはじめ高性能電気自動車の開発に参入した。現在の米アリゾナ州に生産拠点を備えている。

サムスンＳＤＩの関係者は「世界最長距離走行車両にサムスンＳＤＩの円筒形バッテリーが搭載され、最高の技術力を立証した」とし「ルシード・モーターズとの協力を強化してグローバル市場シェアを拡大し、差別化された性能と安全性を兼ね備えた製品の開発を加速させていく」と述べた。