TWICEツウィ（26）とTHE RAMPAGE吉野北人（28）が出演するコーセーの新CMが11日から全国で放映される。

新商品のリップ「エッセンス プランプバーム」をPRするもの。2人は22年10月からブランドミューズとして活躍しており、撮影を終えた感想などをコメントした。

ツウィは「透明感があって、ぷるんとした感じが出るのがかわいくて好き」と語り、自身の癒やしの時間については「おいしいものを食べている時と、飼っている犬と遊ぶ時が一番の癒やしの時間になります」と明かした。

また、疲労回復術についても語った。マッサージや半身浴を受けていることを明かし「夏バテを避けるため、水をたくさん飲んだり、ビタミンも摂取するようにしています」と話した。

吉野は癒やし時間については音楽を聴いている時を挙げ、最近は自分磨きに力を入れていることも明かした。「今年は『美』を追求しようかなと思っています」と宣言し「知識などを自分の中に取り入れて、それを発信できたらいいなと。フレッシュな気持ちで楽しんでやるようにしています」と力を込めた。