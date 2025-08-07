ÌÀÆü8Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¡¡12Æü(²Ð)¤â¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Î¶²¤ì
ÅìËÌÃÏÊý¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü8Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï½©ÅÄ¸©¤ä»³·Á¸©¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£12Æü(²Ð)¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Áá¤á¤ÎÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìËÌ¤ÇÂç±«Â³¤¯¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å·Ù²ü
º£Æü7Æü¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢½©ÅÄ»ÔÂçÀµ»û¤Ç¤Ï24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ(¸á¸å2»þ40Ê¬¤Þ¤Ç)¤Ï132.5¥ß¥ê¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤ÇÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ø¤Î¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü8Æü¤âÆüËÜ³¤Â¦¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì
ÌÀÆü8Æü(¶â)¤âÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½©ÅÄ¸©¤ä»³·Á¸©(ÃÖ»òÃÏÊý¡¦¾±ÆâÃÏÊý)¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤ÏÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢³³¤äÀî¤Î¶á¤¯¤Ê¤É´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈòÆñ¾ðÊó¤äºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤ÏÌÀÆü8Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âçµ¤¤ÎÈó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤äÍîÍë¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ë¶õ¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Íë¤Î²»¤¬¥´¥í¥´¥í¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º°ÂÁ´¤Ê·úÊª¤ä¼Ö¤ÎÃæ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ÎÆ°¤¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¡Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤È¤Ï
¶áÇ¯¡¢Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¹²¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤È»öÁ°¤ÎÈ÷¤¨¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤
ÉáÃÊ¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤â¡¢Âç±«»þ¤Ë¤ÏµÞ·ã¤Ë¿å°Ì¤¬¾å¾º¤·¡¢Â¸µ¤Î¶³¦¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿¿å¤ËÂ¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÎ®¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ±¿Å¾Ãæ¤ÏÄã¤¤Æ»Ï©¤ä¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤òÈò¤±¤ë
Äã¤¤¾ì½ê¤Ï´§¿å¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢¼Ö¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë»öÂÖ¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£ÌÂ¤ï¤º±ª²ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ µÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤º¡¢È¿ÂÐÂ¦¤ØÈòÆñ
»³±è¤¤¤ä³³ÉÕ¶á¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤ä±«ÎÌ¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¾õ¶·¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ ÃÏ²¼»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¤¹¤°¤ËÃÏ¾å¤ØÈòÆñ
ÃÏ²¼³¹¤äÃÏ²¼Å´¤Ï¿å¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢ÈòÆñ¤¬ÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±«Ï³¤ê¤ä°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ ¥À¥à¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÊüÎ®¾ðÊó¤ò³ÎÇ§
Âç±«¤¬Â³¤¯¤È¡¢¥À¥à¤Ç¤Ï·è²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¶ÛµÞÊüÎ®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾åÎ®¤Ë¥À¥à¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¾ðÊó¤òÄê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
12Æü(²Ð)¤Ï±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¶²¤ì¡¡¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤ËÃí°Õ
9Æü(ÅÚ)¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ®½Å¤ÊÀ²¤ì´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
10Æü(Æü)¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁá¤¯¤âÅ·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤Ç¡¢ÀçÂæ¤Ê¤É±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
11Æü(·î)¤«¤é12Æü(²Ð)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë12Æü(²Ð)¤Ï¡¢Á°Àþ¾å¤ÎÄãµ¤°µ¤¬ËÌÆüËÜ¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£