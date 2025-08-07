お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（41）が6日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」で、後輩から「丸くなった！」と評された。

大阪時代に親交が深かった「タナからイケダ」の池田周平は、現在の濱家について「死ぬほど丸くなったんじゃないですか、ほんまに」と指摘。「（インディアンスから改名した）ちょんまげラーメンの田渕（章裕）が、昔大阪おるときは、濱家さんのことをとにかく怖がってたんです」と明かした。

「僕、田渕ともよう遊んでて。遊んでるときに濱家さんから電話かかってきて、“田渕、行こか”って言うたら、“いやあ…”って」と渋っていたといい、「めちゃくちゃ恐れてた」と振り返った。

だが、田渕も上京。「この前、久しぶりに遊んだ時に、田渕が“よくかまいたちさんの番組に出させてもらいます”って言うてて。“あんだけ怖かった濱家さんが、今では番組終わったらわざわざ楽屋に来てくれて、『今日ありがとうな』って言ってくれるんです。僕もうほんまに感動して…”って言ってたから、すごい変わったんやなあと思って」と池田は話した。

濱家は「ひとりで生きていかれへんって気づいてん」と変化の理由を告白。「感動しましたわ、濱家さん」と池田に言われ、「いやいや、良くないけどな。当時、ほんまに迷惑かけたやろうから…」と威圧感満載だった大阪時代を反省していた。