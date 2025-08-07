少数与党、多党化、物価高・・・

夏の朝、ニュース番組が伝える日中の天気予報は、見慣れたオレンジ色ではなく真っ赤な太陽マークがずらりと横一列に並び、最高気温は紫色で表示されていた。

「昔はこのような色の画面表示があったか」と、テレビに向かって、つい行き場のない愚痴がこぼれてしまう。覚悟を決め玄関の扉を開けると、もわっとした熱い空気の塊が一気に押し迫ってくる。住宅街のまっすぐ延びた下り坂の先は、立ち上る陽炎（かげろう）でぼんやりしている。四方八方から途切れることのない蝉（せみ）の声は、灼熱（しゃくねつ）の暑さを音で表したようにも感じる。７月３０日、兵庫県丹波市で気温が４１・２度に達し、国内の観測史上最高気温を更新した。

遠い夏の日を思い出すと、あの頃も暑かっただろうが、記憶の中の夏は青く澄んでいて、賑（にぎ）やかな蝉の声も、短い季節に欠かせない響きとして、音を楽しむ余裕すらあったように感じる。しかし「災害級の暑さ」ともなると、そう情緒に浸っていられない。すっかりぬるくなった水を飲み、あっという間に噴き出す汗を拭い、ただ暑さに耐えながら、駅までの通勤路を黙って進む。

このような酷暑に重宝しているのが、ことしの父の日に家族から贈られた「日傘」だ。これまでは、日焼けを防ぐ女性の必需品といったイメージがあったため、正直、気恥ずかしさがあった。しかし、最近は日傘を差す男性の姿も目にするようになったし、“日陰を持ち歩く”ことができるならばと、小さな照れくささを抑えて傘を広げた。日光の直射がないだけで体感温度はずいぶんと変わり、足取りも少し軽くなる。

この夏、防ぎきれないほどの厳しい直射が、日本政治に降り注いでいる。７月の参議院選挙で、石破首相が「必達目標」と位置づけていた与党での５０議席には届かなかった。自民党の政権が衆参両院で少数与党となるのは、結党以来初めてである。野党第１党の立憲民主党も議席の上積みはならなかった。多党化した秋の臨時国会も厳しい“残暑”は続くだろう。石破首相が「国政に停滞を招かない」ためとして続投を表明すると、自民党内や地方県連からは退陣を求める声が噴き出した一方で、ＳＮＳで「＃石破辞めるな」との投稿が拡散され、首相官邸前に参加者が集まった。永田町では石破首相の進退を巡る主張が、四方八方からけたたましく鳴く蝉の音のように、激しく反響し合っている。

「給付か減税か」が最大の争点となった物価高対策も、公約を異（こと）にした各党が一致点を見いだすことは難しい。結局、何が実現するのか。道の先の陽炎のようにおぼろげだ。躍進した参政党が掲げた「日本人ファースト」のスローガンは、熱を帯びた風として各地に吹いたが、「排外主義だ」との批判も沸き起こり、夕立前の雷鳴のように列島の空気を不穏に揺らした。

ことしの参院選が、いつか遠い夏の日になったとき、私たちはこのスローガンに何を思うのだろうか。「誰のための国なのか――」。炎天下にぶつかりあった言葉の残響に、注意深く耳を傾けなければならない。

（ＢＳ日テレ「深層ＮＥＷＳ」キャスター）