Perfume・あ～ちゃんが5日、自身のインスタグラムを更新し、愛犬・ポポが8歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】ポポちゃんを抱きしめるあ～ちゃん 生きててくれてありがとう！

「Happy Birthday Popotan 8歳になりました」と題して長文を掲載。「今日も隣にいてくれて、私を見守ってくれて、癒してくれて 本当にありがとう。」と感謝の思いをつづった。



続けて「ポポは実は去年の12月に心臓の手術をしました。」と明かした。散歩中に「急に足を止めてリードをひっぱったり、立ち止まったりしていて、様子がおかしいなぁ」と感じていた。ある夜「ぜーぜーしてるかも？」と救急の病院に連れて行き、検査をしたところ「“慢性僧帽弁閉鎖不全症”かもしれない」との診断で、そのまま入院。「その深夜、入院中に症状は悪化し肺水腫になってしまって、そこから薬の投与が1ヵ月続きました。」と重症だった。



投薬を続けても、1年後には腎臓に負担がかかり、心臓も肥大するという。「年齢も若いこともあり、一刻も早く手術することが一番良いかもしれないと外科の先生たちからお話を伺って、小型犬の心臓の手術の名医の方に手術をしていただくことになりました。」と手術に踏み切った経緯もつづった。



あ～ちゃん自身の心の負担も大きかった。「これで本当によかったのか？長生きしてほしいのは私のエゴなのだろうか？もしかしたらこんな痛い思いしてまで生きたいとポポは望んでないのかもしれないのに…気がついたら不安が押し寄せて涙する日々が続きました。」と明かした。



手術当日もツアーのリハーサルだったが、終了時間が気になり落ち着かなかった。「隣でかしゆかとのっち、先生が同じような気持ちで時間を過ごしてくれたことが、私はなによりの心の支えになりました。あの日も忘れられんな、本当にありがとう。」と寄り添ってくれたメンバーとダンスの先生にも感謝した。



手術は無事成功。面会に行くと元気な様子で「無事への安堵と、生きようとしてくれている意志を感じて私が大泣きしてしまいました。」と号泣だった。



「傷は痛々しかったけど左半身はバリカンで刈られてつるつるピンクの赤ちゃんみたいで可愛かったです。ポポが痛い思いをしながらも頑張ってくれたおかげで、またもう一度隣で一緒に暮らせることが本当にありがく毎日を噛み締めながら“Popo生Stage2”をご一緒させてもらってます。」としみじみ。「ポポたんお誕生日おめでとう。8歳になれたね 私のところに来てくれてありがとう 大好きだよ。」と愛を伝えた。



（よろず～ニュース編集部）