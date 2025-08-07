元横綱・貴乃花光司(52)がInstagramに投稿した、私服姿の最新ショットに「少し痩せましたか？」「日常の様子を拝見できてうれしいです」など様々な反響が寄せられている。

【映像】「少し痩せましたか？」反響呼んだ姿（全身ショット・複数カット）

これまでもInstagramで「ハリウッドスターのよう」「ゴッドファーザーみたい」と驚きの声が寄せられた、豊洲市場を訪れた際の白いひげをはやした“イケおじ”ショットや、「今、体重何kgですか？カッコ良い」「貫禄ある！」と反響が寄せられた、愛犬と一緒に夜の散歩を楽しむ姿など、日常の様子を紹介している貴乃花。

6日の投稿では、「ワンちゃんも猛暑の中大変です。水分補給をしながらストレス発散。皆さまも熱中症にはお気をつけください」とつづり、私服姿で愛犬と戯れる様子や、椅子に腰掛けこちらを見つめる写真など、自然体な姿を披露した。

ファンからは、「異常気象ですよね。お体大切にお過ごしください！」「親方いい運動になりますね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）