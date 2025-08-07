日本代表MF堂安律の独強豪フランクフルトへの移籍が正式決定！移籍金は総額約37億円
ドイツの強豪フランクフルトは８月７日、フライブルクから日本代表MF堂安律を獲得したと発表した。契約期間は2030年６月までの５年間となっている。
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者の事前報道によれば、移籍金は2100万ユーロ（約35億円）＋100万ユーロのオプション付きで、総額2200万ユーロ（約37億円）。
日本代表の10番を背負うアタッカーは、オランダを経て、ドイツでプレー。フライブルク３年目の昨季は、10ゴール・７アシストをマークするなど、キャリアハイの成績を残した。
フランクフルトは昨シーズンのブンデスリーガで３位となり、今季はチャンピオンズリーグに出場。27歳のレフティが、ついに世界最高峰の舞台に立つことになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
