芸能事務所「LAPONEエンタテインメント」が公式サイトを更新。

グローバルボーイズグループ「JO1」の鶴房汐恩メンバーが、賭博罪にて略式起訴されたことが公表されました。



【写真を見る】【 JO1・鶴房汐恩 】 「賭博罪にて略式起訴されました」 所属事務所が公表 「厳粛に受け止め、改めて深く反省」



LAPONEエンタテインメントの公式サイトでは「本日、東京区検察庁により弊社所属アーティスト・鶴房汐恩が賭博罪にて略式起訴されましたことをご報告させていただきます。」と、報告。



続けて「今回の判断を受け、弊社として厳粛に受け止め、改めて深く反省をするとともに、本人のみならず他のアーティスト、社員に対してコンプライアンス順守と再発防止策を徹底する所存です。本人も今回の件を受け、引き続き活動を控えながら一層の自覚と責任を持ち、信頼回復に努めていく所存です。」と、しました。



そして「関係各位、ファンの皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます。」と、謝罪しています。







鶴房汐恩メンバーに関しては、オンラインカジノに関与した賭博の疑いで書類送検されたことが、６月に報じられていました。



【担当：芸能情報ステーション】