鹿児島県民が選んだ「住みたい街（自治体）」ランキング！ 2位「鹿児島市」、1位は？【2025年調査】
大東建託は、鹿児島県居住の20歳以上の男女2,148人を対象に「住みたい街」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2025＜鹿児島県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答をもとに集計しています。なお、鹿児島県居住者の2025年の回答を全国の自治体を対象にしてランキングを集計しています。
本記事では、鹿児島県民が選んだ「住みたい街（自治体）」ランキングを紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
「スーパーや飲食店が近くて生活に困らない」「子供に優しく温かな人が多い」「騒音が少なく病院やレストランも充実している」といった声が寄せられており、都市機能と住みやすさを両立した街として多くの支持を集めました。
居住者コメントでは「子育て世帯が暮らしやすい」「買い物施設が駅周辺に揃っていて便利」「天神や博多へのアクセスが良く、生活施設も充実」「空港や図書館、公園が身近で便利」など、多くの利点が挙げられ、2年連続の1位を獲得しました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：鹿児島市／97票鹿児島市は県庁所在地で、街のどこからでも桜島を望める景色が日常の一部になっています。歴史ある城下町の風情が残る一方で、天然温泉や観光地、古い神社仏閣などが生活圏にあり、落ち着いた雰囲気が魅力です。
