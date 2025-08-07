´Ú¹ñ¤ÎÆÃÊÌ¸¡»¡´±¡¡ÕúÁ°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÂáÊá¾õ¤òÀÁµá
´Ú¹ñ¤ÎÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤ÏÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õ»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÂáÊá¾õ¤òºÛÈ½½ê¤ËÀÁµá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õ»á¤ÏµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¸µ´´Éô¤«¤é¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ16·ï¤Îµ¿ÏÇ¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¤ÏÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸½ÐÆ¬¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¶â»á¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤Ã¤»¤ó¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇºÛÈ½½ê¤ËÂáÊá¾õ¤òÀÁµá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íè½µ12Æü¤ËÂáÊá¾õ¤ò½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
