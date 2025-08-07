モデルでタレントの藤田ニコル（27）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。母と人気お笑い芸人の“デート”について語った。

この日はお笑いコンビ「タイムマシーン3号」とそろって登場。番組では藤田の母と「タイムマシーン3号」山本浩司に関するスクープを入手したとし「ままるん＆山本 2人っきりのライブデート」と暴露した。

リアルデートかと聞かれた山本は「デートって言うか…これはそうか」としながらも「back numberっていうミュージシャンのライブを見に行った、2人で」と告白した。

back numberについては「にこるんのお母さんも好きだし、にこるんも好きなんだけど」と言い「たまたまにこるんタイミングが合わなくて、せっかくだからチケット取ってもらったから2人で行きますかって言って、2人で行かせてもらったっていう」と説明した。

MCの「ハライチ」岩井勇気が「じゃあもう山本さんのこと好きじゃないですか」と応じると、山本は「どういう理由で？俺の方が年下なんだよ」と返答。

それでも藤田が「車で行ったんですよ」とぶっちゃけると、山本は「お母さんが僕の家の近所まで迎えに来てくださって、それで乗って、さいたまスーパーアリーナまで。行くまでにback number聴いて、この曲流れたらいいね、みたいな」と打ち明けた。

デートだと言われると「デートではないですね」と否定したが、相方の関太は「濁すなよ！」と猛ツッコミ。藤田はその話を聞き「何やってんのって。そこまでって」と思ったと笑ってみせた。

藤田は母からは知らされておらず「山本さんから聞いて。えっ？行ってたのって」と驚いたとしたが、万が一恋愛に発展しても大丈夫かと聞かれると「全然、なんでも、どうでもいいくらい。お母さんが幸せだったら」ときっぱり。

山本は「もっと興味示してよ」とツッコミを入れながらも「お友達ですから」と話した。