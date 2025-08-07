お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（49）が6日、MBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。スイカの食べ方で印象に残っている芸能人について語った。

スイカの話題になり、田中は「めっちゃ虻川さんが食べてたな」とポツリ。「凄いそれで俺、印象が良かったよ」と、「北陽」虻川美穂子の人柄をほめた。「北陽の虻川さんと一緒に行った時、スイカがあるってなって。みんなちょっと赤いところまでしか食べない」と切り出した。

しかし虻川の食べ方は「真っ白だったの。こんなにいい人なんだと思って」と回想。「白いところまで食べてた。それでみんなの前に並んだ時に赤、赤、赤、白ってなって、虻川さんはここまで食べるんですねって。恥ずかしそうにしてたんだけど、これは俺は凄いいい人だなと思って」と感激したという。

そして「芸能人でこんな白いところまで食べる人って、めちゃくちゃ…」と振り返り、「俺都会に来て調子に乗ってたなって思ったの。俺も白いところまで食べなきゃって思った」と反省。「あの記憶だけは凄い残してるから、なんか調子に乗っちゃいけないなっていうのは常に思ってる」と語っていた。