お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が6日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。共演VTuberを絶賛した。

「VTuberのね、健屋花那さんっていう方がいらっしゃって」と切り出して、東京・PARCO劇場にて2日から公演が行われている舞台「カタシロ〜Relive vol.2〜」で競演したバーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の健屋花那について触れた山里。「その方も関わってくるんだけど、ある形で。凄かったね、だからその言ったら…全部がもう大事すぎてね」と賞賛した。

「VTuberさんっていう特性を完全に活かしたね。でもうまいなぁっていうね」と回想。「天の声の“友達”をやってた俺とすれば、このテクニックを持ってんの凄いなみたいな。見せてもらって」と伝えた。

舞台が7日に東京公演での最終日を迎える事を踏まえ「まぁでもね、もう多分全部チケットって売れてんのかな、分かんないけど。だから明日あるんだ」と山里。「マヂラブの野田君がここでどうやって立ち振るまうんだろうっていう、あのミスターセンスが、どう立ち振るまうんだろうなってのは、シンプルに見たいなぁ、明日もって感じだけどね」と同じく共演の「マヂカルラブリー」野田クリスタルにも期待を寄せた。