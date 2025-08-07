犬の「鼻からプシャー！」滝の前で偶然撮れた奇跡の1枚に反響 「マーライオン的な」「勢いがえげつない」「めちゃ笑いました」
「鼻から水出してるような写真撮れた」
【写真】鼻から滝がプシャー！ “マーライオン風ショット”に二度見必至
そんなコメントとともにXに投稿された1枚の写真が、大きな注目を集めました。投稿したのは、Xユーザーのハスキーの珀くん（@husky_0319）。写っているのは、シベリアン・ハスキーの「珀（ハク）」くん（2歳・男の子）です。
雄大な滝の前でポーズを決める珀くんーーですが、よく見ると何かがおかしい。そう、鼻先から水が勢いよく吹き出しているように見えるのです。実はこれ、滝の水しぶきと珀くんの立ち位置が奇跡的に重なった“錯覚写真”。このユニークな一枚に、6.9万件を超える“いいね”が寄せられました。
このとき、珀くんはどんな時間を過ごしていたのでしょうか。飼い主さんに詳しくお話を伺いました。
「鼻から滝ショット」はこうして生まれた！
ーー撮影時の状況を教えてください。
「川へ遊びに行って、珀と夫が滝の近くで涼んでいるところを私が撮影したんです。そのときに、たまたまこんな写真が撮れました」
ーーこの絶妙なアングルに気づいた瞬間、どんなお気持ちでしたか？
「ミラーレスカメラで撮っていたので、あとから写真を見返していたんです。すると『あれ！？鼻から出てる！？』って、思わず口に出してしまいました」
ーー撮影のあとは、どう過ごされましたか。
「めいいっぱい、川遊びを楽しみました！ 正直、人間のほうがはしゃいでいたかもしれません（笑）」
ーー珀くんとは、よく自然の中へお出かけするのでしょうか。
「それほど頻繁には行けませんが、ときどきこうして出かけています。とくに印象に残っているのは、黒姫高原スキー場に行ったときのことですね。犬と一緒にスキーやソリを楽しめる場所なんです」
ーーソリ体験はどうでしたか？
「シベリアン・ハスキーは寒冷地が原産ですし、犬ぞりは得意なはず！ と思って、珀と一緒にソリで滑ってみたんです。ところが、走るかと思いきや、まさかの早歩き（笑）。ずっと軽快に早歩きしていて、とてもおもしろかったです」
滝と鼻がぴったり重なった絶妙ショットに、SNSでは驚きと笑いの声が続出しました。
「マーライオン的な」
「めちゃ笑いました（笑）」
「アップにして見ちゃった」
「これは…盛大なくしゃみ」
「勢いがえげつないですねwww」
「マーライオンの鼻バージョンですね」
「5分ほど爆笑してしまいました（笑）」
「キリッとジャー！ かわいい。癒やされました」
「めっちゃ鼻からプシャー！してるみたいですね」
「口に含んだ牛乳を吹き出したみたいにも見えますね（笑）」
