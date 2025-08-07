「鼻から水出してるような写真撮れた」



【写真】鼻から滝がプシャー！ “マーライオン風ショット”に二度見必至

そんなコメントとともにXに投稿された1枚の写真が、大きな注目を集めました。投稿したのは、Xユーザーのハスキーの珀くん（@husky_0319）。写っているのは、シベリアン・ハスキーの「珀（ハク）」くん（2歳・男の子）です。



雄大な滝の前でポーズを決める珀くんーーですが、よく見ると何かがおかしい。そう、鼻先から水が勢いよく吹き出しているように見えるのです。実はこれ、滝の水しぶきと珀くんの立ち位置が奇跡的に重なった“錯覚写真”。このユニークな一枚に、6.9万件を超える“いいね”が寄せられました。



このとき、珀くんはどんな時間を過ごしていたのでしょうか。飼い主さんに詳しくお話を伺いました。



「鼻から滝ショット」はこうして生まれた！

ーー撮影時の状況を教えてください。



「川へ遊びに行って、珀と夫が滝の近くで涼んでいるところを私が撮影したんです。そのときに、たまたまこんな写真が撮れました」



ーーこの絶妙なアングルに気づいた瞬間、どんなお気持ちでしたか？



「ミラーレスカメラで撮っていたので、あとから写真を見返していたんです。すると『あれ！？鼻から出てる！？』って、思わず口に出してしまいました」



ーー撮影のあとは、どう過ごされましたか。



「めいいっぱい、川遊びを楽しみました！ 正直、人間のほうがはしゃいでいたかもしれません（笑）」



ーー珀くんとは、よく自然の中へお出かけするのでしょうか。



「それほど頻繁には行けませんが、ときどきこうして出かけています。とくに印象に残っているのは、黒姫高原スキー場に行ったときのことですね。犬と一緒にスキーやソリを楽しめる場所なんです」



ーーソリ体験はどうでしたか？



「シベリアン・ハスキーは寒冷地が原産ですし、犬ぞりは得意なはず！ と思って、珀と一緒にソリで滑ってみたんです。ところが、走るかと思いきや、まさかの早歩き（笑）。ずっと軽快に早歩きしていて、とてもおもしろかったです」



滝と鼻がぴったり重なった絶妙ショットに、SNSでは驚きと笑いの声が続出しました。



「マーライオン的な」

「めちゃ笑いました（笑）」

「アップにして見ちゃった」

「これは…盛大なくしゃみ」

「勢いがえげつないですねwww」

「マーライオンの鼻バージョンですね」

「5分ほど爆笑してしまいました（笑）」

「キリッとジャー！ かわいい。癒やされました」

「めっちゃ鼻からプシャー！してるみたいですね」

「口に含んだ牛乳を吹き出したみたいにも見えますね（笑）」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）