SAP Business AIの主要アップデート発表、AIコパイロット「Joule」のエージェント機能拡張
SAPジャパンは8月6日、SAP Business Data Cloudの一般提供開始、SAP Business AIの主要アップデートを発表した。
○SAP Business Data Cloudの最新情報
SAP Business Data Cloudは、ビジネスデータを単一の基盤上で統合・管理できるフルマネージドSaaS型のデータプラットフォーム。SAP Datasphere、SAP Analytics Cloud、SAP Business Warehouseなどが統合されており、部門間で整合性のあるデータ活用を実現する。
.
○SAP Business Data Cloudの最新情報
SAP Business Data Cloudは、ビジネスデータを単一の基盤上で統合・管理できるフルマネージドSaaS型のデータプラットフォーム。SAP Datasphere、SAP Analytics Cloud、SAP Business Warehouseなどが統合されており、部門間で整合性のあるデータ活用を実現する。
.