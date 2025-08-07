NHK高瀬アナ＆フジ上垣アナがタッグ、NHK＋キー局連動で温暖化対策の現場へ
NHKと民放キー局(日本テレビ、テレビ朝日、TBSテレビ、テレビ東京、フジテレビ)では、6局連動の環境特番を、9月28日(10:05〜)にNHK総合テレビで放送。また、リレー形式によるSNS発信を、きょう7日から3日間展開する。
SNSリレーは、国連キャンペーンが行っているSNSムーブメント『何もしないともっと暑くなる』に参加する形出、各局のアナウンサーが2人ずつバディを組んで、温暖化対策の現場をロケ。
高瀬耕造アナ(NHK)×上垣皓太朗アナ(フジ)は「万博」、日比麻音子アナ(TBS)×佐々木快アナ(テレ朝)は「再エネ」、佐々木明子アナ(テレ東)×後呂有紗アナ(日テレ)は「海」を取材している。
